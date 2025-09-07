ورشة عمل لتأهيل الشباب لسوق العمل بجامعة جنوب الوادي

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت جامعة جنوب الوادي، اليوم، انطلاق ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "جاهزية لسوق العمل"، ضمن أنشطة مبادرة Skill Up المنفذة بمشروع "ابنتي الغالية" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجمعية كاريتاس مصر.

وتضمنت الورشة جلستين تدريبيتين، الأولى حول المهارات الشخصية (Soft Skills) قدمها المهندس عبد الرحيم محمد، والثانية حول العمل الحر (Freelance) أدارها المهندس أحمد سيد، وذلك بمقر مبنى "كريتفيا" بجامعة جنوب الوادي، ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية

وأكد القائمون على المبادرة أن الهدف من الورشة هو تزويد الشباب بالمهارات العملية والشخصية اللازمة لاقتحام سوق العمل بثقة، والتعريف بفرص العمل الحر وسبل تطوير الذات بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

شارك في الورشة عدد كبير من طلاب جامعة جنوب الوادي من مختلف الكليات، كما شهدت الورشة حالة من التفاعل والأنشطة الإيجابية عكست طموح الشباب الواعد لسوق العمل.