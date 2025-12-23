إعلان

عاطل وراء الشائعة.. الداخلية تكشف حقيقة انتشار المخدرات على الكباري بأسيوط

كتب : علاء عمران

12:13 م 23/12/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إدعاء أحد الأشخاص انتشار متعاطي المواد المخدرة أعلى أحد الكباري بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إنه بعد الفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في تواجد ارتكاز أمني لمتابعة الحالة الأمنية على مدار اليوم بالمنطقة محل الشكوى.

كما تمكنت الجهات الأمنية من تحديد القائم بالنشر، وهو شخص عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، لكنه خارج البلاد، وقد نشر هذه الادعاءات على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

