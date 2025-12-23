هندسة شبرا بجامعة بنها تحصد جائزة الإبداع والتميّز في معرض النقل الذكي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصلت كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها، على جائزة الإبداع والتميّز، وذلك خلال مشاركتها في معرض النقل الذكي والتنقل الكهربائي (EVs 2025)، الذي أُقيم برعاية النقابة العامة للمهندسين، تقديرًا لجهود الكلية وإنجازاتها الملموسة في مجال المركبات الكهربائية.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، فوز الكلية بالجائزة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة وكلياتها في دعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وحرصها على ربط التعليم الأكاديمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وجاءت مشاركة الكلية بحضور الدكتور محمد سعيد، عميد كلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد إبراهيم، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالكلية والمشرف على فريق السيارات الكهربائية بكلية الهندسة بشبرا (Shoubra Racing Team)، وذلك ضمن جلسة حوارية بعنوان: «التميّز في ربط التعليم الأكاديمي بالصناعة – كلية الهندسة بشبرا، جامعة بنها».

وتناولت الجلسة دور الجامعة في دعم الابتكار والمشروعات الطلابية، وتعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، خاصة في مجالات النقل المستدام والتكنولوجيا الحديثة.

واستعرض الدكتور محمد سعيد، خلال الجلسة، استراتيجية كلية الهندسة بشبرا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، والتي تستهدف تمكين الفرق الطلابية من تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ، وقادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، بما يسهم في ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية المستدامة.

كما استعرض الدكتور محمد إبراهيم عددًا من النماذج المتميزة للفرق الطلابية بالكلية، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية في منظومة الابتكار، وتسهم بفاعلية في تقديم حلول هندسية مبتكرة تلبي احتياجات الصناعة وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.