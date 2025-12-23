أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة القومية للبريد، لإتاحة خدمة التصديق على المستندات من خلال مكاتب البريد داخل المحافظة، دون الحاجة إلى السفر للقاهرة.

وأوضح محافظ أسوان أن هذه الخطوة تأتي في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن المواطن يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب بريد لتسليم المستندات المطلوب التصديق عليها، حيث يتولى مندوب البريد نقلها إلى مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان أو أقرب مكتب تصديقات متاح، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه يتم تسليم المستندات للمواطن مرة أخرى، سواء في منزله أو من خلال مكتب البريد، وذلك وفقًا لرغبته.

وأشار اللواء إسماعيل كمال إلى أن مكتب تصديقات وزارة الخارجية بأسوان يقدم أيضًا عددًا من الخدمات القنصلية المهمة، من بينها التعامل مع المشكلات العمالية للمصريين بالخارج، وإجراءات شحن جثامين المتوفين، وإنهاء مختلف المعاملات القنصلية، دون الحاجة إلى السفر إلى مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وأكد محافظ أسوان أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المحافظة لتقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين مستوى الأداء الحكومي، وتقديم خدمات سريعة وفعالة تليق بأبناء أسوان. كما شدد على استمرار تكثيف جهود التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الخدمات القنصلية والرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف عنهم مشقة الوقت والتنقل بأفضل صورة ممكنة.