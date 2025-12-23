وقف استقبال الطلبات.. قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، في تطبيق قرار جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ويتضمن القرار، وقف وقف استقبال طلبات التصالح والمباني الجديدة لحالات تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالتعليمات الواردة إلى المحافظة من الجهات الرسمية، وفي إطار الحرص على تنظيم عملية تقنين الوضع ولمنع استمرار مخالفات البناء.

