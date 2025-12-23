إعلان

وقف استقبال الطلبات.. قرار جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء

كتب : محمد نصار

11:46 ص 23/12/2025

التصالح على مخالفات البناء

بدأت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة، في تطبيق قرار جديد بشأن التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

ويتضمن القرار، وقف وقف استقبال طلبات التصالح والمباني الجديدة لحالات تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري.

يأتي ذلك في إطار الالتزام بالتعليمات الواردة إلى المحافظة من الجهات الرسمية، وفي إطار الحرص على تنظيم عملية تقنين الوضع ولمنع استمرار مخالفات البناء.

التصالح على مخالفات البناء وقف استقبال طلبات التصالح وقف التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء وتقنين الأوضاع

