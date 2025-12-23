إعلان

بعد اشتباكات حلب.. مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا

كتب : مصراوي

11:55 ص 23/12/2025

وزارة الخارجية المصرية

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة تتابع بقلق بالغ ما يشهده الشمال السوري، وخصوصا في منطقة حلب، من اشتباكات وتطورات ميدانية متسارعة، وما يصاحبها من أعمال عنف وترويع للمدنيين، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن واستقرار سوريا الشقيقة.

وأكدت الخارجية في بيان، على الأهمية البالغة لخفض التصعيد ووقف مظاهر العنف وتهدئة الأوضاع وحماية المدنيين، وصون أمن سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها.

وشددت القاهرة على أن الحل المستدام للأزمة السورية يظل رهنا بعملية سياسية شاملة، تقوم على الحوار، وتراعي مصالح جميع مكونات الشعب السوري، في إطار الدولة الوطنية ومؤسساتها.

