انطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لتحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء

شهدت مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ"، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مشروع "جرين شرم".

وتعد هذه الاستراتيجية خطوة محورية تعكس جهود الدولة لتحويل مدينة السلام إلى نموذج عالمي للمدن الخضراء المستدامة والقادرة على الصمود أمام التحديات البيئية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والسيدة تشيتوسي نوغوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم"، ولفيف من القيادات التنفيذية والخبراء.

من جانبها، أكدت السيدة تشيتوسي نوغوتشي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي نتاج تعاون مثمر بين الحكومة المصرية والبرنامج والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية. وأشارت إلى أن الاستراتيجية صُممت لتكون مرنة وقابلة للتكيف مع التحديات والفرص المستقبلية، مشددة على أن إنجاح هذا النموذج هو "مسؤولية مشتركة" بين جميع الأطراف المعنية.

وأوضحت نوغوتشي أن إعداد الاستراتيجية استند إلى سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل المكثفة مع أصحاب المصلحة، لينتهي الأمر بصياغة إطار عام متفق عليه يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية. وأضافت أن اعتماد محافظ جنوب سيناء رسمياً لهذا الإطار يعزز من "الملكية المؤسسية" ويضمن الالتزام الكامل بالتنفيذ على أرض الواقع.

واختتمت ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كلمتها بالتأكيد على أن هذه الخطوة حاسمة لترسيخ مكانة شرم الشيخ كنموذج إقليمي رائد للمدن المستدامة، حيث تنجح الاستراتيجية في تحويل الالتزامات السياسية والبيئية رفيعة المستوى إلى مسارات تنموية عملية ومنسقة تمتد لسنوات طويلة.