السكة الحديد تحذر من هذه السلوكيات: خطر على المواطنين والممتلكات

كتب : محمد نصار

12:08 م 23/12/2025

سكك حديد مصر

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى ما تم رصده مؤخرًا سلوكيات سلبية وتجاوزات بالغة الخطورة من قبل بعض المواطنين مثل تخطي المعابر (المزلقانات) المغلقة بالتزامن مع مرور القطارات، وقذف القطارات بالحجارة والسير على شريط السكة الحديد بمحاذاة القطارات المتحركة، أو العبور أسفل القطارات حال وقوفها، وإلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكة، وغيرها، والتي تمثل مخالفات جسيمة واستهانة بأرواح المواطنين، وتسبب العديد من الحوادث التي ينجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، فضلًا عن تأثيرها على أمن وانتظام حركة التشغيل.

وأكدت الهيئة، أن مثل هذه السلوكيات المحظورة تعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن تأثيرها السلبي على انتظام العمل بمرفق السكك الحديدية.

سكك حديد مصر المزلقانات قذف القطارات بالحجارة السير على شريط السكة الحديد

