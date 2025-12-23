18 يناير.. أولى جلسات محاكمة عريس المنوفية المتهم بقتل زوجته بميت برة

112 ألف خدمة طبية لأطفال السرطان خلال عام 2025 في الأقصر

المنوفية- أحمد الباهي:

قررت محكمة استئناف طنطا تحديد يوم 18 يناير 2026 موعدًا لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته داخل قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام السعودي السطوحي رئيس الدائرة، وعضوية المستشار تامر كمال نجيب، والمستشار مصطفى محمد المصري، والمستشار أحمد فؤاد.

وجاء قرار الإحالة بعد أن أنهت النيابة العامة بمركز قويسنا، تحت إشراف المحامي العام لنيابة المنوفية، تحقيقاتها في الواقعة، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته على إثر خلافات نشبت بينهما، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية.

وفي سياق متصل، كانت محكمة قويسنا قررت تجديد حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة القضية، عقب عرضه على قاضي المعارضات، وذلك بعد أن سبق للنيابة العامة أن قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم استمرار حبسه لحين استكمال التحريات واتخاذ إجراءات الإحالة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت قبل الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة سيدة شابة داخل منزل زوجها بقرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في ظروف غامضة أثارت الشكوك منذ اللحظة الأولى.

وبانتقال قوة من الشرطة لمكان البلاغ، جرى العثور على المجني عليها جثة هامدة داخل مسكن الزوجية، مع وجود آثار إصابات وكدمات متفرقة على جسدها، الأمر الذي دفع رجال المباحث للتعامل مع الواقعة باعتبارها تحمل شبهة جنائية.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، مع استدعاء الزوج لسماع أقواله حول ملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية وتقارير الفحص الطبي، عن وجود إصابات تشير إلى تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف، ما عزز من فرضية القتل، ودفع النيابة إلى اتخاذ قرار بحبس الزوج على ذمة التحقيقات، ثم تجديد حبسه على فترات متتالية لحين الانتهاء من جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود.

ومع استكمال التحقيقات، انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، ليفتح بذلك ملف القضية أمام القضاء، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة في يناير 2026.