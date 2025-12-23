كان يدافع عن أخته.. إنقاذ حياة الطالب "يوسف" ضحية واقعة الطعن ببورسعيد

محافظ بورسعيد يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري احتفالًا بعيد النصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح فرق الطوارئ والجراحات الدقيقة والعناية المركزة بمستشفى الزهور والسلام التابعين للهيئة بمحافظة بورسعيد، عن إنقاذ حياة الطالب يوسف، البالغ من العمر 16 عامًا، عقب وصوله إلى مستشفى الزهور في حالة حرجة إثر إصابة نافذة بالجانب الأيسر من الصدر، استدعت تدخلاً طبيًا وجراحيًا عاجلًا خلال دقائق حاسمة.

ويُعرف الطالب يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "ضحية الطعن دفاعًا عن شقيقته ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة أن الحالة جرى التعامل معها فور وصولها وفق بروتوكولات الطوارئ المعتمدة داخل مستشفيات الهيئة، من خلال سرعة التقييم الطبي واتخاذ القرار المناسب، وإجراء الفحوصات اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حياة المصاب واستقرار حالته الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تكامل التخصصات وسرعة الاستجابة والتنسيق الفوري بين مستشفيات الهيئة كان عاملًا حاسمًا في التعامل مع الحالة، مشيرًا إلى أن منظومة الطوارئ داخل الهيئة تعمل على مدار الساعة للتعامل مع أخطر الحالات الحرجة بكفاءة ودقة.

وأشارت الهيئة إلى أن مستشفى السلام التابعة للهيئة ببورسعيد كان لها دور داعم في إطار منظومة الاستجابة السريعة، من خلال التنسيق الفوري عبر غرفة طوارئ الهيئة، بما أتاح سرعة استدعاء الاخصائي المختص، وضمان جاهزية الفرق الطبية، وتحقيق التكامل بين المنشأتين في التوقيت الحرج.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن مستشفيات الهيئة تمتلك الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالات الطارئة المعقدة، وتعتمد على فرق طبية متعددة التخصصات تعمل وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

وأوضحت الهيئة أنه عقب تفعيل بروتوكولات الطوارئ، تم استدعاء الدكتور خالد عماد، أخصائي جراحة القلب والصدر، وحضوره على وجه السرعة، وتجهيز غرفة العمليات بمستشفى الزهور لإجراء التدخل الجراحي اللازم، مع توفير الدعم الطبي والتمريضي المطلوب.

وجرى التدخل من خلال فريق طبي متكامل ضم كلًا من: الدكتور خالد عماد، أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور وليد نبيل، أخصائي الجراحة العامة، الدكتور محمد عبد القادر، استشاري التخدير، الدكتور أحمد عماد، أخصائي التخدير، الأستاذة أميرة حمدينو عبد السلام ، فنى تمريض بمستشفى السلام بورسعيد ، وفريق العناية المركزة: الدكتور محمود الشحات، الدكتور طارق صيام، الدكتور خالد التوني، الدكتور مجدي سليم، الدكتور أحمد عبد العال، الدكتور أحمد الجعبري، الدكتور إبراهيم السحيلي، الدكتور إبراهيم فتحى ،إلى جانب الفرق التمريضية المختصة التي شاركت في التعامل مع الحالة منذ لحظة الاستقبال وحتى استقرار الوضع الصحي بمستشفى الزهور كلا من : محمد حسين ، مجدى عبد العاطى ، محمود جمعة ، عبير القزاز ، إيمان فكرى ، ندى خالد ، سمر الداودى.

كما شارك في منظومة التنسيق والاستجابة السريعة كل من الدكتور محمد محسن ، مدير مستشفى الزهور ببورسعيد ،الدكتورة نورهان مبروك، المدير المناوب، والدكتور أحمد عوض، المدير الطبي، والدكتور مصطفى سعد، مدير غرفة الطوارئ بمستشفى السلام ، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

وأوضحت الهيئة أنه عقب التدخل الجراحي، تم نقل المريض إلى العناية المركزة لاستكمال خطة العلاج والمتابعة الدقيقة، حيث شهدت حالته تحسنًا تدريجيًا، واستعاد وعيه بالكامل، واستقرت حالته العامة، وتم خروجه من المستشفى على أن يستكمل المتابعة الطبية من خلال العيادات الخارجية وفق الخطة العلاجية المقررة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن مستشفيات الهيئة تعمل وفق منظومة متكاملة للطوارئ، وتضم كوادر طبية وتمريضية مؤهلة، وتطبق أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.