بالصور- إزالة 97 حالة تعد على أراضي الدولة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بمواصلة التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله عصر مدير الأمن، وكافة الجهات المختصة لتكثيف الجهود لإزالة التعديات، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 27، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى.

وأضاف محافظ أسوان، أنه تم حتى الآن إزالة 97 حالة تعد بمساحة 40 ألفًا و655 م2 من خلال الحملات المكبرة التى يتم تنفيذها بمختلف المراكز والمدن وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأن متابعة أعمال الإزالة تتم بشكل مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض، مما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف المهم الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الأجيال القادمة وحماية الرقعة الزراعية.

ولفت إلى أن هناك آليات واضحة لمتابعة الأراضى التى يتم استردادها لضمان الإستفادة منها فى مشروعات النفع العام أو إعادة طرحها للاستثمار بما يحقق الصالح العام ويدعم جهود التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات التنموية.