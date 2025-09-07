قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية خلال تفقد عيادة التأمين الصحي بدكرنس

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة إلى عيادة دكرنس للتأمين الصحي، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وضمان انتظام سير العمل داخل المنشآت الصحية التابعة للتأمين الصحي.

وأكد المحافظ، خلال جولته، ضرورة التزام جميع أفراد الأطقم الطبية والتمريضية وكافة العاملين بالانضباط في مواعيد الحضور والانصراف، وحُسن استقبال المترددين، وسرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يعكس حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وشدد "مرزوق" على أهمية المتابعة اليومية من قبل الدكتور محمد رياض رئيس فرع هئيئة التأمين الصحي بشمال شرق الدلتا بالمحافظة، من خلال المرور الميداني على العيادات والمستشفيات التابعة، لرصد أي معوقات قد تواجه تقديم الخدمة، والعمل على تذليلها فورًا، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة، والتأكيد على توفير كافة أنواع العلاج اللازم للمترددين، واستكمال أية نواقص من الأدوية على الفور.

وتفقد المحافظ عدداً من العيادات الداخلية والصيدليات، واطمأن على انتظام العمل بها، خاصة فيما يتعلق بصرف الأدوية في مواعيدها الرسمية، كما استمع إلى شكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، مشددًا على حرصه الكامل على التواصل المباشر معهم، والعمل على تلبية احتياجاتهم الصحية بالشكل اللائق.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بالبدء الفوري في تمهيد الطريق المؤدي إلى عيادة التأمين الصحي بالانترلوك، وكذلك وصول خدمة سيارات السرفيس إلى العيادة، تيسيرا على المواطنين في الوصول إليها وقضاء احتياجاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، والتأكيد على المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة ومنع وجود أي تجمعات وتراكمات للقمامة بالشوارع.