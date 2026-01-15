بون - (د ب أ):

حذرت الرابطة الاتحادية لتجارة السيارات في ألمانيا قائدي السيارات الكهربائية من شراء كابلات الشحن الرخيصة من الأسواق الإلكترونية؛ نظرا لأنها قد تنطوي على عيوب خطيرة تتعلق بالسلامة.

خطر الحريق والصعق الكهربائي

وأجرت الرابطة اختبارا عشوائيا على عينة من الكابلات، وتوصلت نتائجه إلى أن الكابلات ترتفع درجة حرارتها بشكل كبير أثناء الشحن، وذلك بسبب أن الأسلاك الرقيقة والموصلات رديئة الصنع. وتتضمن المخاطر ما يلي:

- انصهار الكابلات

- تلف السيارة

- نشوب حرائق واسعة النطاق، خاصةً في المرائب، حيث تكثر المواد القابلة للاشتعال.

غياب مزايا الأمان

وأشارت الرابطة إلى أنه غالبا ما تفتقر هذه الكابلات إلى مزايا الأمان مثل الإيقاف التلقائي في حالة ارتفاع درجة الحرارة. وفي المقابل، تتميز الكابلات عالية الجودة بخاصية الإيقاف التلقائي في الحالات الخطرة مثل انقطاع التيار الكهربائي أو ارتفاع درجة الحرارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُرسل هذه الكابلات معلومات خاطئة إلى السيارة مثل مقدار التيار، الذي يمكنها سحبه بأمان، وبالتالي تسحب السيارة تيارا كهربائيا يفوق قدرة الكابل على تحمله، وهذا بدوره قد يؤدي إلى زيادة الحمل، وفي أسوأ الأحوال، إلى نشوب حريق.

وعلاوة على ذلك، يفتقر العديد من كابلات الشحن الرخيصة إلى الحماية من الرطوبة، وقد يتسبب تسرب الرطوبة في حدوث ماس كهربائي أو صدمات كهربائية.

علامة CE مزيفة

وأشارت الرابطة إلى أن العديد من الكابلات المعروضة يحمل علامة CE، لكنها مزيفة، فهي مجرد ملصق دون أي اختبار فعلي.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي للباحثين عن كابلات آمنة ومطابقة للمواصفات شراؤها من متاجر لوازم السيارات أو ورش الصيانة المتخصصة أو وكالات بيع السيارات المعتمدة.

وينبغي أيضا التأكد من وجود علامات اعتماد مستقلة مثل علامات VDE أو TÜV، إلى جانب اسم الشركة المصنعة والرقم التسلسلي، بالإضافة إلى علامة CE.

