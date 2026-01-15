إعلان

تعليم جنوب سيناء: انتهاء امتحانات النقل دون شكاوى أو مخالفات

كتب : رضا السيد

12:32 م 15/01/2026
انتهت امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، دون رصد أي شكاوى أو مخالفات داخل اللجان.

وأجرى عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية والثانوية بمدينة طور سيناء، يرافقه أحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان.

وتفقد مدير المديرية خلال الجولة لجان الامتحان للاطمئنان على انتظام العمل داخلها، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات للغش، كما تابع أعمال الكنترول وعمليات التصحيح ورصد الدرجات.

وقال عادل عتلم إن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت أمس لمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، بينما اختتمت اليوم امتحانات المرحلة الثانوية، دون تسجيل أي مشكلات أو شكاوى من الطلاب، مؤكدًا التزام الطلاب والمعلمين بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح أن أعمال التصحيح جارية داخل المدارس، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتجميع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشفافية والمساواة في أعمال التصحيح، لضمان أن تعكس النتائج المستوى الحقيقي لكل طالب.

