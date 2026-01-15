إعلان

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

كتب : محمود الطوخي

12:04 م 15/01/2026

الرئيس السيسي ودونالد ترامب

قال متحدث باسم البيت الأبيض، الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في دافوس الأسبوع المقبل.

وكشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب سيرأس الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام" الأسبوع المقبل على هامش منتدى "دافوس"، بالتزامن مع إعلان البيت الأبيض بدء "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد المسؤولون أن واشنطن أرسلت دعوات لعدة دول للانضمام للمجلس الذي سيشرف على الحكومة الفلسطينية الجديدة، مع توقعات بتأسيسه خلال أيام، إذ سيكون المبعوث الأممي السابق نيكولاي ملادينوف ممثلا للمجلس ميدانيا للإشراف على نزع السلاح وإعادة الإعمار.

وتشير التوقعات إلى أن إندونيسيا والمغرب ستكونان المساهمين الرئيسيين في "قوة الاستقرار الدولية"، رغم عدم الإعلان الرسمي عن تشكيلتها بعد.

وأعلنت مصر تشكيل حكومة تكنوقراطية برئاسة علي شعث نائب وزير النقل السابق، وتتكون بالكامل من أعضاء من غزة، في خطوة رحب بها نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ داعيا لربط المؤسسات بالضفة لتجنب "الانقسام".

وتتضمن المرحلة الثانية، التي يراها البيت الأبيض ضرورية لمنع حرب جديدة مستغلا انشغال إيران باحتجاجاتها، تخلي حماس عن سلاحها وانسحاب إسرائيل.

وفي هذا السياق، حذر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الحركة من "عواقب وخيمة" حال عدم الامتثال الكامل، بما في ذلك إعادة رفات آخر أسير إسرائيلي.

البيت الأبيض الرئيس السيسي دافوس دونالد ترامب

