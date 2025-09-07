ماذا فعل محافظ الدقهلية مع "توك توك" مخالف في جولة بشوارع المنصورة؟

الدقهلية – رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من شوارع حي غرب المنصورة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي في إطار حرصه على التواجد الميداني ورصد مستوى الأداء والعمل على سرعة تلبية احتياجات الأهالي.

وخلال جولته بشارع عبد السلام عارف، رصد المحافظ سير مركبة "توك توك" مخالفة، فأصدر توجيهاته الفورية لإدارة المرور بضبطها والتحفظ عليها، مع تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفات، ومتابعة التزام سيارات السرفيس بخطوط السير المحددة، والأجرة الرسمية لسيارات التاكسي.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير شارع الجلاء، ووجه بسرعة الانتهاء منها وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على منع عودة الباعة الجائلين، ومكلفًا رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة الإشغالات يوميًا للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري.

وشملت الجولة أيضًا شوارع الجمهورية والمشاية والجلاء وعبد السلام عارف، حيث شدد المحافظ على ضرورة استمرار الجهود للحفاظ على مستوى النظافة وتحسين المشهد الحضاري بمدينة المنصورة.