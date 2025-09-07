

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقام أهالي مدينة دسوق في كفر الشيخ، احتفالًا بالمولد النبوي الشريف في مسجد الحدادين بالمنطقة الصناعية، وسط أجواء روحانية مبهجة بحضور أهالي المنطقة من مختلف الأعمار.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها سيرة عطرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابتهالات دينية ومدائح في حب النبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين، مما أضفى حالة من السكينة والروحانية على الحاضرين.

كما حرص منظمو الاحتفال على إدخال البهجة إلى نفوس المشاركين، من خلال توزيع الحلوى ومشروبات السوبيا، في تقليد متوارث يعكس فرحة الأهالي بذكرى مولد خير الأنام.

قال عددا من الأهالي لمصراوي، إن إحياء المولد النبوي بتلك الأجواء يرسخ قيم المحبة والرحمة بين الناس، ويعبر عن اعتزازهم بسيرة النبي الكريم، لافتين إلى أن تلك الفعاليات ستظل عادة سنوية يحرص عليها أبناء دسوق لإدخال السرور على قلوب الجميع.