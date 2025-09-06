الدقهلية - رامي محمود:

قدم الطالب المتهم بالإساءة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف اعتذارًا عما بدر منه بعد اعتلائه المنبر بمسجد مكة المكرمة في قرية بشلا بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، ووصفه يوم الاحتفال بـ"يوم منيل بستين نيلة".

وقال الطالب خلال مقطع فيديو، إنه يدرس بالأزهر الشريف، واعتاد إلقاء الخطبة بالمسجد كونه غير تابع لوزارة الأوقاف ويدار من قبل الأهالي، موضحًا أن حديثه كان يهدف إلى إلقاء الضوء على البدع التي يمارسها الناس.

وأضاف الطالب، أن أساتذته بالأزهر الشريف وجهوه بالنقد وطلبوا منه حذف الفيديو وعدم إثارة الجدل، وهو ما استجاب له فعليًا.

وأكد الطالب: "أسأت الفهم، ومن حق المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والنبي عيسى عليه السلام ذكره الله في القرآن الكريم، مما يثبت الاحتفال بمولد أنبياء الله"، موجّهًا اعتذاره للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عما بدر منه.

وتسبب تداول الفيديو في حالة من الجدل والغضب بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت مصادر لـ"مصراوي" أن المسجد يقع في قرية بشلا تحت إدارة أهالي القرية ولا يتبع مديرية أوقاف الدقهلية، ما استدعى إحالة مدير إدارة الأوقاف ومفتش الإدارة للتحقيق.

وأضاف المصدر أن وزير الأوقاف أمر بالتحقيق مع مدير إدارة ميت غمر ومفتش مساجد ميت غمر، واستدعاء وكيل الوزارة ومفتش مساجد المديرية إلى مكتب الوزير لمباشرة التحقيقات.