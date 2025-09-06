مصدر بيئي يفسر ارتفاع حركة الأمواج وانحسار المياه على شواطئ مصر (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكد مصدر في وزارة البيئة بجنوب سيناء، أن ظاهرتي المد والجزر في البحار والمحيطات ظواهر طبيعية تحدث بشكل دوري ويومي نتيجة قوة التجاذب بين الشمس والقمر، مع تأثير حركة دوران الأرض.

وأوضح المصدر في تصريح خاصة لـ"مصراوي"، أن المد يحدث نتيجة ارتفاع تدريجي في منسوب مياه البحر، بينما يشهد الجزر انخفاضًا وتراجعًا في المياه، مشيرًا إلى أن قوة جاذبية القمر والشمس تسبب اضطرابات في الغلاف الجوي تؤدي إلى حدوث المد والجزر مرتين يوميًا بمعدل كل 12 ساعة.

وأشار المصدر إلى أن هناك نوعين من المد:

- المد الربيعي: يحدث عندما يكون القمر والشمس والأرض على خط مستقيم واحد، مما يزيد قوة الجاذبية ويؤدي إلى أقصى ارتفاع للمد، ويُلاحظ ذلك بشكل خاص على شواطئ البحر المتوسط.

- المد النيبي أو الضعيف: يحدث عندما تكون الشمس والقمر متعامدين على الأرض، ما يقلل من تأثير الجاذبية ويؤدي إلى مد أقل، ويلاحظ غالبًا على سواحل البحر الأحمر.

وأوضح المصدر إلى أن انحسار الماء بشكل مفاجئ على البحر الأحمر وحركة الأمواج الهائجة على شواطئ الإسكندرية ليست ظواهر غريبة، وإنما هي نتائج طبيعية لتقلبات المد والجزر التي يسببها التجاذب بين الشمس والقمر، ويجب على المواطنين وأصحاب القوارب أخذ الحيطة عند ظهور مثل هذه التغيرات المفاجئة في منسوب المياه وحركة الأمواج.





