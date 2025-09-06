إعلان

بينهم طفلان.. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمحور الفرافرة – ديروط

03:41 م السبت 06 سبتمبر 2025

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 4 أشخاص، بينهم طفلان، اليوم السبت، في حادث مروري بمحور ديروط – الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع الحادث، الذي نتج عن تصادم سيارة ملاكي بفاصل خرساني بمنطقة الكيلو 150 من مدينة الفرافرة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد صلاح حماد، 37 عامًا، عمر أحمد صلاح، 18 عامًا، محمود محمد صلاح، 14 عامًا، ومروان محمد محمود، 6 أعوام.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالحادث وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الوادي الجديد محور الفرافرة حادث تصادم بمحور الفرافرة
