محافظ أسوان يتابع فعاليات مبادرة "طريق مضيء لطفلي" لذوي الهمم (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأنشطة المتنوعة التي نفذتها مبادرة "طريق مضئ لطفلي" بقيادة الدكتورة عبلة عادل، مؤسسة المبادرة، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.

وأشاد المحافظ بسلسلة الفعاليات والأنشطة العديدة التي تنفذها المبادرة لدعم أبنائنا من ذوي الهمم، ومساندتهم لتمكينهم ودمجهم في المجتمع، لما يمتلكونه من عزيمة وإصرار على النجاح والتفوق والتميز.

وقالت الدكتورة عبلة عادل: "إن الأنشطة تضمنت تنظيم فعاليات وفقرات غنائية وفنية بنادي التجديف بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لإحياء هذه الذكرى العزيزة وإضفاء أجواء مبهجة وروحانية لذوي الهمم".

وأضافت الدكتورة عبلة أن الفعاليات شملت تلاوة لآيات من القرآن الكريم وإلقاء فقرات للمديح النبوي، كما قامت المبادرة بتوزيع هدايا قيمة للمكفوفين من "أوراق وأقلام برايل" دعماً لهم في مسيرتهم التعليمية، بالإضافة إلى توزيع "حلوى المولد" المقدمة من إحدى الشركات وأهل الخير.