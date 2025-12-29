محافظ القليوبية يستعجل مخطط "العكرشة" لخدمة الاستثمار

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

بحث المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، مستجدات المخطط التفصيلي لمنطقة العكرشة، خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتخطيط.

استعرض اللقاء الموقف التنفيذي للمخطط وسبل تذليل المعوقات القائمة، حيث وجه المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات التخطيطية لتهيئة المنطقة لاستقبال الاستثمارات الصناعية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وتوفير فرص عمل حقيقية.

شارك في الاجتماع نائب المحافظ، ومعاون المحافظ للاستثمار، ورئيس مدينة الخانكة، وممثلو هيئة التنمية الصناعية والمساحة العسكرية.