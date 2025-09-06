إعلان

محافظ أسوان يكرم وكيل مديرية الإسكان لبلوغه سن التقاعد

01:40 م السبت 06 سبتمبر 2025

محافظ أسوان يكرم وكيل مديرية الإسكان لبلوغه سن التقاعد

أسوان - إيهاب عمران:

كرّم اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، المهندس زكريا جمعة، القائم بأعمال وكيل مديرية الإسكان، بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، حيث أهداه درع المحافظة وشهادة تقدير ومكافأة مالية عرفانًا بجهوده المتميزة خلال فترة عمله.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص المحافظة على مكافأة المخلصين في عملهم، وتحفيز كافة العاملين على رفع مستوى الأداء داخل مديرية الإسكان، متمنيًا التوفيق لمن سيتولى المسئولية، وأن يكون خير خلف لخير سلف، ويعمل على استثمار إمكانيات المديرية بالشكل الأمثل بما يصب في صالح مواطني المحافظة.

إسماعيل كمال محافظ أسوان زكريا جمعة سن التقاعد
