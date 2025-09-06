إعلان

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على صحراوي المنيا

11:42 ص السبت 06 سبتمبر 2025

إسعاف أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، وأصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح وكدمات، إثر تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز المنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة مستشفى صدر المنيا تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


مصرع شاب حادث تصادم المنيا
