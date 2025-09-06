تكرم خريجي برنامج "الرفق بالحيوان" للأطفال في أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت مؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية الحفل الختامي لتكريم الأطفال خريجي البرنامج التدريبي لتعزيز قيم الرفق بالحيوان، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات نادي الإعلام التربوي، وبالتعاون مع المؤسسة الخيرية "ملاذ آمن" في إنجلترا.

شارك في تكريم الأطفال وتقديم شهادات التقدير لهم كل من الدكتور جمعة مكي، وكيل وزارة الطب البيطري بأسوان، والدكتورة سهير عبده، نقيب الأطباء البيطريين بأسوان، وعبدالناصر قرين، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجسر المصري، إن الاحتفالية بدأت بالسلام الوطني، تلاه افتتاح معرض للفن التشكيلي للأطفال، ثم عرض لفكرة المشروع وأهداف التدريب، إلى جانب استعراض مخرجات التدريب من إنتاج الأطفال، والتي تضمنت أفلامًا وفيديوهات ونشرات وتقارير إخبارية، حازت إعجاب واستحسان الحضور.

وأضاف "جاد" أن الأطفال المشاركين استعرضوا تجاربهم الشخصية مع التدريب، وكيف أثرت هذه التجربة على سلوكياتهم، فيما تحدث بعض أولياء الأمور عن أهمية التجربة الفريدة في تغيير سلوك أبنائهم نحو الإيجابية.

واختتمت الفعالية بتوزيع شهادات التقدير على الأطفال، إلى جانب تكريم المدربين المشاركين في مجالات الرسم والفن التشكيلي وتصميم المحتوى الإعلامي والفني.

وجرى تكريم عدد من المسؤولين لدورهم في دعم هذه التجربة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.