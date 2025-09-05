توعية طبية للكشف المبكر عن الأمراض بمسجد الدسوقي في كفر الشيخ - صور

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أطلقت إدارة دسوق الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، قافلة توعوية حول الصحة العامة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة للمواطنين بمسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي طبقًا لبروتوكول التعاون بين وزارتي الصحة والأوقاف.

ووجه الدكتور أحمد حسن البرماوي، مدير وحدة الشباسية الصحية التابعة لإدارة دسوق الصحية، عدة نصائح للمواطنين خلال محاضرته في القافلة التوعوية تضمنت متابعة الصحة العامة، والأمراض المزمنة مثل الكشف المبكر لمرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والكلى من خلال المبادرات التي تفعلها الدولة، وذلك للمساعدة على الكشف المبكر للأمراض قبل أن تتفاقم وتؤثر على جودة الحياة أو تلف فى أعضاء حيوية في الجسم.

وكشف عن مبادرات تفعلها الدولة للكشف عن الأمراض المزمنة والكشف المبكر للأورام مثل حملة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن أورام الثدي والقولون والكشف المبكر يقلل العبء على الفرد، والمجتمع ويكون في أفضل للعلاج.

ولفت إلى أن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يكون فيهما توعية وتثقيف للأمراض التي تنتقل ما بين الزوجين وكيفية الوقاية منها وتحافظ على صحة الأم والجنين أثناء الحمل، وللحد من المضاعفات بينما تنظيم الأسرة يساعد على تحديد عدد الأطفال والفترات مابين الحمل فيما يعرف بمفهوم المباعدة وذلك وقاية مزدوجة للأم ما يتناسب مع الظروف الصحية، والاقتصادية.

وقال مدير وحدة الشباسية الصحية خلال محاضرته التوعوية، إن المباعدة تكون من حوالى 3 إلى 5 أعوام ما بين الطفل الأول والثاني، ويؤدي ذلك إلى حدوث إيجابيات على الصحة والتعليم وعلى الفرد وعلى المجتمع.