المنيا- جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا بياناً، مساء اليوم الجمعة، حول ظهور بحيرة مياه ضخمة في صحراء البهنسا بمركز بني مزار شمال المحافظة منذ عدة أشهر، مما أثار استغراب وتخوفات الكثيرين.

ونشر مصراوي تقريراً حول الواقعة بعنوان ( "مبروكة" أم ظاهرة طبيعية؟.. سر ظهور بحيرة البهنسا في صحراء المنيا - صور ) ، واستعرض آراء عدداً من الأهالي حول تلك الظاهرة الغريبة.

وجاء بيان المحافظة كالتالي :

أعلنت محافظة المنيا أنه تم رصد تجمع مائي في منخفض صحراوي بنطاق مركز بني مزار، بمنطقة البهنسا، وذلك بناءً على ما ورد من تقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وما تبعها من فحوصات وتحاليل لعينات المياه بمعرفة الجهات المختصة.

أوضحت نتائج التحاليل أن هذه المياه ناتجة عن تسريبات جيولوجية طبيعية وتحتوي على نسبة ملوحة مرتفعة جداً، بما يجعلها غير صالحة تماماً للاستخدام سواء الآدمي أو الحيواني أو الزراعي، مؤكدة أن التجمع المائي لا يمثل خطورة في حد ذاته.

وتؤكد محافظة المنيا، أن الموقف يخضع للمتابعة المستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، مع التحذير من الاقتراب أو إستخدام هذه المياه بأي صورة، حرصاً على سلامة المواطنين.

كما تهيب محافظة المنيا بالأهالي، التعاون والالتزام بعدم التعامل مع هذه المياه نهائياً، مؤكدة أن الأمر تحت السيطرة ولا يدعو للقلق.

