إطلاق حملة صحية توعوية بكنيسة قرية الصيادين بنويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:



أطلق مركز طب أسرة المزينة بمدينة نويبع التابع لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملة صحية توعوية بكنيسة قرية الصيادين، ضمن خطة الهيئة العامة للرعاية الصحية للوصول بخدماتها إلى كل فئات المجتمع.



وأعرب أهالي القرية عن سعادتهم بوجود مثل هذه الحملات داخل أماكن تجمعاتهم، مؤكدين أنها ساعدتهم على التعرف على معلومات طبية مهمة وإجراء فحوصات أساسية بشكل مجاني وسهل.



وقال الدكتور أيمن رخا، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ان جرى إطلاق الحملة في إطار حملة "عيشها بصحة" تحت شعار "صحتك تهمنا"، مشيرا إلى أن الحملة تضمنت توقيع الكشف الطبي المجاني على الأهالي في تخصصات "قياس الضغط، السكر، متابعة الأمراض المزمنة"، ومناقشة توعوية حول التغذية السليمة ، وكيفية الوقاية من الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري، وأهمية ممارسة النشاط البدني اليومي.



وأكد مدير الفرع، أنه جرى خلال الحملة تقديم جلسات إرشاد صحي للأمهات عن متابعة النمو السليم للأطفال والتطعيمات الأساسية، إضافة إلى توزيع مطويات تثقيفية تشرح طرق الوقاية من العدوى وأهمية النظافة الشخصية والصحة العامة.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمستمرة لجميع المواطنين ، بما يضمن حياة صحية أفضل ومستقبل أكثر أمانًا.



ولفت إلى أن هذه الحملة تعد خطوة جديدة تؤكد التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز الوعي الصحي والوصول بخدماتها لكل أبناء المحافظة في كافة المدن والقرى والتجمعات المختلفة.







