الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف لغز مقتل سيدة في ظروف غامضة بسوهاج

05:58 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

جثة سيدة - أرشيفية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها لكشف غموض العثور على سيدة جثة هامدة، وعلى جسدها إصابات متفرقة، بمنزل تحت الإنشاء دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بعثور الأهالي على جثة سيدة مقتولة في منزل تحت الإنشاء بناحية قرية السمطا دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية العثور جثة ربة منزل في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح متفرقة بالجسد.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبها، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مركز شرطة البلينا النيابة العامة قرية السمطا جريمة قتل
