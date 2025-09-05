المنيا - جمال محمد:

شهدت صفحات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا حالة من الانبهار بعد تداول صور لتمثال عملاق تم وضعه عند مدخل طريق "القاهرة - الإسكندرية" المؤدي للمتحف المصري الكبير، أحد أعظم المتاحف العالمية المرتقب افتتاحه.

ويبلغ طول التمثال الضخم 27 مترًا، ويجذب انتباه المارة من جميع الاتجاهات، وقد قام بتصميمه وتنفيذه الدكتور ضياء عوض، أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة، جامعة المنيا.

وقال الدكتور ضياء عوض في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن التمثال يأتي ضمن فعاليات تطوير منطقة المتحف المصري الكبير، وكان الهدف إنشاء قطعة فنية تعبر عن البيئة المحيطة، خاصة مع وجود الأهرامات ومنطقة دهشور التاريخية، فكان لا بد من تصميم عمل فني يعكس هذه الهوية.

وأضاف أن العمل في البداية كان مقررًا وضعه عند مطلع الدائري، لكنه تم تعديل مكانه ليصبح عند مدخل القاهرة - الإسكندرية، ما استلزم إدخال تعديلات على التصميم ليعكس الأهرامات الثلاثة ويجسد تيمة المتحف المصري الكبير، بحيث يبدو وكأنه يخرج من باطن الأرض نحو السماء بأسلوب تجريدي يحافظ على الشكل الفرعوني التقليدي.

وأشار عوض إلى أن قاعدة التمثال يبلغ طولها 4 أمتار، بينما يبلغ طول التمثال 23 مترًا، ومصنوع كاملًا من خامة الحديد، ما يجعله من أكبر التماثيل في الشرق الأوسط والوطن العربي. واستغرق العمل الفعلي نحو 8 أشهر بمساعدة فريق كبير من المساعدين.

وأوضح أستاذ النحت، أن أبرز التحديات كانت دمج الفكر والحضارة القديمة بالحديثة، مع الحفاظ على الهوية المصرية، مشيرًا إلى أن ردود الفعل الجدلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسعدته، في حين أشاد معظم المتخصصين والفنانين بالعمل الفني.

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرم الدكتور ضياء عوض عام 2023، ضمن الشخصيات المؤثرة في مصر، وحصلت أعماله على المركز الأول في تصميم ميادين العاصمة الإدارية، وشارك بأعمال فنية عدة في مؤتمرات عالمية، الأفلام السينمائية، الدراما والمسرحيات.