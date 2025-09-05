إعلان

محافظ جنوب سيناء: جاهزية كاملة للمدارس قبل انطلاق الدراسة (صور)

02:52 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أعمال التطوير بالمدرسة
  • عرض 7 صورة
    أعمال التطوير بالمدرسة
  • عرض 7 صورة
    التطويرات النهائية
  • عرض 7 صورة
    المدرسة
  • عرض 7 صورة
    التطوير
  • عرض 7 صورة
    التشطيبات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الجارية بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وتلقى المحافظ، اليوم، تقريرًا من مسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة حول الأعمال الجارية، والتي تشمل أعمال الدهانات وتركيب خزانات المياه.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون المدرسة جاهزة قبل بدء الدراسة، مشددًا على ضرورة التأكيد على الجاهزية الكاملة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مع زيادة عدد المقاولين وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المدرسة تضم 3 مبانٍ، تم الانتهاء من تطوير مبنيين، فيما يجري وضع اللمسات النهائية بالمبنى الثالث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد مبارك محافظ جنوب سيناء شرم الشيخ وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
تحذير من الشبورة وظهور السحب المنخفضة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة