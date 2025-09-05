محافظ جنوب سيناء: جاهزية كاملة للمدارس قبل انطلاق الدراسة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اللمسات النهائية لأعمال التطوير الجارية بمدرسة الفيروز الرسمية للغات بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 – 2026.

وتلقى المحافظ، اليوم، تقريرًا من مسؤولي الأبنية التعليمية بالمحافظة حول الأعمال الجارية، والتي تشمل أعمال الدهانات وتركيب خزانات المياه.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، لتكون المدرسة جاهزة قبل بدء الدراسة، مشددًا على ضرورة التأكيد على الجاهزية الكاملة.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مؤكدًا أنه جرى اتخاذ جميع التدابير اللازمة، مع زيادة عدد المقاولين وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن المدرسة تضم 3 مبانٍ، تم الانتهاء من تطوير مبنيين، فيما يجري وضع اللمسات النهائية بالمبنى الثالث.