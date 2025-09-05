إعلان

02:40 م الجمعة 05 سبتمبر 2025
الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بدء تشغيل إشارة المرور الثالثة أعلى محور المحمودية بمنطقة عزبة حجازي، وذلك ضمن خطة إدارة المرور للحد من حوادث الطرق.

ووجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتخفيض السرعة المقررة للمركبات على المحور من 90 كم/ساعة إلى 70 كم/ساعة، إلى جانب إنشاء إشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وانتهى قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية من أعمال التخطيط الأرضي لعبور المشاة بالمنطقة بالتزامن مع تشغيل الإشارة الجديدة، بما يسهم في تقليل معدلات الحوادث من خلال تنظيم حركة السيارات وتحديد مساراتها.

وتُعد إشارة عبور مشاة عزبة حجازي ثالث إشارة مرورية يتم تنفيذها أعلى محور المحمودية خلال عام 2025، بعد إشارتَي "منطقة الشرقاوي" و"كنيسة البشارة – حجر النواتية".

