"المصيف يُلملم أوراقه".. تباين حالة البحر على شواطئ الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

مع اقتراب انتهاء إجازة الصيف وبدء العد التنازلي لعودة المدارس، تباينت ألوان الرايات على شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بين السماح بالنزول والتحذير أو المنع، تبعًا لحالة البحر المتوسط.

ففي شواطئ سيدي بشر والقطاع الشرقي، رُفعت الرايات الخضراء على الشواطئ المحمية بحواجز الأمواج، ما سمح للمصطافين بالنزول، بينما رُفعت الرايات الصفراء التحذيرية على باقي القطاع.

أما شواطئ العجمي والقطاع الغربي فواصلت رفع الرايات الحمراء لليوم الثالث على التوالي، مانعة نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج وحرصًا على سلامة الرواد.

في المقابل، سمحت بعض شواطئ غرب المحافظة بالنزول مع الحذر ورفعت الرايات الصفراء، منها: شهر العسل العام، بليس 1 و2، جمعية درويش، الفردوس، السلام 1، الهانوفيل، زهرا الهانوفيل، والكناري.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن نسب الإقبال على الشواطئ لا تزال متوسطة، داعية المواطنين لاستغلال ما تبقى من أيام إجازة الصيف، وجاء في بيانها عبر "فيسبوك": "النهارده أول جمعة في شهر 9 .. يعني الإجازة بتلملم أوراقها.. ألحقوا اكتبوا آخر حكاية فيها قبل المذاكرة والمدارس والكليات .. متضيعوش الفرصة".

وتُستخدم الرايات كوسيلة تحذير لمرتادي الشواطئ، إذ تشير الحمراء إلى منع النزول نهائيًا، والصفراء إلى السماح مع توخي الحذر، بينما الخضراء تعني أن البحر آمن.

وفي السياق ذاته، تشهد الإسكندرية اليوم طقسًا حارًا رطبًا، حيث سجلت درجات الحرارة 26 درجة للصغرى و29 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 13 كيلومترًا/ساعة، مع رطوبة نسبتها 63%.