طلاب المنوفية يحصدون 10 ميداليات في رياضة ذوي الهمم بجامعة بنها (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت جامعة المنوفية فوز طلابها بـ10 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في اللقاء الرياضي لذوي الهمم لجامعات القاهرة والدلتا، والذي نظمته جامعة بنها في الفترة من 31 أغسطس حتى 3 سبتمبر بمشاركة 11 جامعة.

وأوضحت الجامعة أن حصيلة الميداليات جاءت بواقع 4 ذهبية و5 فضية وميدالية برونزية واحدة، مؤكدة أن الأنشطة الطلابية تسهم في تعزيز ثقة الطلاب بأنفسهم وتنمية قدراتهم واستثمار طاقاتهم بشكل إيجابي، موجهة التهنئة للطلاب الفائزين والقائمين على البطولة.

وأكدت الجامعة حرصها على دعم طلابها من ذوي الهمم، وضمان مشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة الطلابية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية هذه الفئة وإتاحة الفرص أمامها في جميع المجالات.

وشارك وفد جامعة المنوفية بـ16 طالبًا وطالبة (10 طلاب + 6 طالبات)، تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والكابتن ياسر جمال مدير إدارة النشاط الرياضي، والكابتن معتز صادق مسئول النشاط، وبحضور الدكتور أحمد ساهر مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتورة عطيات محمد نائب مدير المركز، إلى جانب عدد من المشرفين ومترجمي الإشارة.

وجاءت النتائج كالتالي:

كرة القدم الحركي: المركز الثالث والميدالية البرونزية (فارس السيد محروس – فارس أحمد السيد – عمر محمد أمين – مؤمن عشماوي حضير – شهاب محمد مسعد – أحمد يحيى يوسف).

ألعاب القوى (طالبات): فاطمة أشرف عمر (الأول – دفع جلة أرجل سليمة)، أمل حسن عبد الجواد (الثاني – 100م ذهني)، جنى عبد المقصود فوزي (الثاني – 100م قصار قامة + الثاني دفع جلة قصار قامة).

مسابقة الطالب والطالبة المثالية: مؤمن عشماوي خضير (الأول – كلية هندسة منوف).

رفع الأثقال: أحمد هشام عبد المقصود (الأول – صم وبكم)، السيد أيمن الجعارة (الثاني – حركي)، زينب أحمد أبوسليمان (الأول – بصرى)، مريم عبد الغني محمد (الثاني – صم وبكم).