السبت المقبل.. قطع المياه عن مدينة طور سيناء مساءً

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء عن قطع مياه الشرب عن مدينة طور سيناء بالكامل، مساء يوم السبت المقبل، وذلك للقيام بأعمال غسيل وتطهير الخزانات الرئيسية.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الخميس، أن المياه ستُضخ بشكل طبيعي خلال الفترة الصباحية من يوم السبت، بينما سيبدأ الانقطاع في الفترة المسائية ليشمل خزاني المياه بسعة 5 آلاف وألف متر مكعب.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمساجد تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الضخ الصباحي، مؤكدةً أنه تم التنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة استعدادًا لفترة الانقطاع، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال التطهير.