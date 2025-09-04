8 مصابين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشاطئ في السخنة

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 8 أشخاص بجروح قطعية وكسور متفرقة، اليوم، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقعت داخل شاطئ "ضي القمر" بمنطقة العين السخنة جنوب السويس، ونُقل جميع المصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج.

تلقت شرطة النجدة ومرفق إسعاف السويس بلاغًا بالواقعة، حيث انتقلت قوة أمنية وسيارتا إسعاف إلى موقع المشاجرة، وأفادت التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بين مجموعة شباب ضمن رحلات اليوم الواحد.

وقال مصدر طبي بمجمع السويس الطبي، إن قسم الطوارئ استقبل 8 مصابين حالتهم العامة مستقرة ولا توجد بينهم حالات خطرة، مشيرًا إلى أن الإصابات تنوعت بين جروح قطعية في الوجه والرأس وكسور في الأطراف.

والمصابون هم: محمد جلال عيد (42 عامًا)، محمد سمير حسني (33 عامًا)، شقيقه وليد سمير (36 عامًا)، عبدالله فاروق السيد (39 عامًا)، وعبدالرحمن عادل عبدربه (30 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمحافظة الجيزة.

كما أصيب كل من أحمد أبو المجد إبراهيم (31 عامًا) من السويس، وعبدالرحمن محمد جلال (20 عامًا)، وعبدالرحمن صابر محمد (30 عامًا) من القليوبية.