قنا تحسم الجدل: كورنيش النيل مجاني للجميع.. والاستثمار لخدمات إضافية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

حسمت محافظة قنا الجدل المثار حول تطوير كورنيش النيل، مؤكدةً في بيان رسمي أن الدخول والجلوس في المساحات المفتوحة سيظل مجانيًا بالكامل لجميع المواطنين والزوار. وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص لا تعني فرض أي رسوم، بل تهدف إلى إضافة خدمات اختيارية وخلق فرص عمل.

ذكر البيان أن خطة التطوير تشمل توفير خدمات ترفيهية وسياحية متطورة ذات طابع اختياري، مثل المطاعم والكافيهات وعربات الطعام المتنقلة، إلى جانب تنظيم رحلات المراكب النيلية، مؤكدًا أن الكورنيش سيبقى ملكًا عامًا ومتنفسًا حضاريًا لأهالي المحافظة.

وأكدت المحافظة أن الهدف الرئيسي من هذا التوجه هو ضمان استدامة المشروع والحفاظ على مظهره الحضاري، بالإضافة إلى تنشيط الحركة التجارية والسياحية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء قنا، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة.

وجددت محافظة قنا التزامها بالشفافية، مشددةً على أن الكورنيش سيبقى مفتوحًا للجميع، وأن الخدمات الإضافية الجديدة ستكون متاحة للراغبين فقط، بما يضمن استفادة كافة فئات المجتمع دون تمييز.