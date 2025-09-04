كفر الشيخ - إسلام عمار:

يعيش أهالي قرية نشرت التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ حالة من الغضب والاستياء بسبب استمرار أزمة الطريق العمومي الرابط بين قلين وحصة الغنيمي، حيث تحول الطريق، الذي يُعتبر شريانًا حيويًا للقرية، إلى مصدر معاناة يومية بعد إزالة طبقة الأسفلت منه منذ أكثر من عامين دون إعادة رصفه، وسط تجاهل تام لشكاوى المواطنين المتكررة.

يقول الأهالي إن الطريق المار أمام منازلهم وأعمالهم أصبح مصدرًا للأتربة والغبار التي تؤثر على صحتهم، وتمنعهم من استنشاق الهواء النقي.

"طرقنا جميع الأبواب وتواصلنا مع المسؤولين ولكن دون جدوى"، يقول خضر محمد محي أحد الأهالي، مشيرًا إلى أن الطريق يخدم العديد من القرى المجاورة.

فيما أشار عصام عبد المعبود، إلى أن خطورة الوضع تكمن في أن هذا الطريق هو المدخل الرئيسي لمحطة نشرت، التي يمر عليها عدد كبير من الطلاب يوميًا، كما أنه المنفذ الوحيد لسيارات الإسعاف والمطافي، ما يهدد بتأخر وصولها في حالات الطوارئ.

يطالب أهالي قرية نشرت التابعة لمركز قلين، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل السريع لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ عامين.

من جانبه، أكد أحمد عبدالواحد عيسى، رئيس مركز ومدينة قلين، أن شكوى الأهالي قيد المراجعة مع المختصين في الوحدة المحلية لبحث الحلول المناسبة.