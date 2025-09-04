محافظ أسوان: المحامون جناح رئيسي لمنظومة العدالة وخدمة قضايا المجتمع

أسوان - إيهاب عمران:



التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بمجلس نقابة المحامين بأسوان برئاسة محمد أبو كرورة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة قضايا المجتمع الأسوانى، ودعم دور المحاماة باعتبارها إحدى ركائز العدالة وسيادة القانون.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال بالدور الوطني الذي يقوم به المحامون فى الدفاع عن الحقوق وصون الحريات وترسيخ مبادئ العدالة، مؤكداً أن مهنة المحاماة تمثل جناحًا رئيسيًا لمنظومة العدالة إلى جانب السلطة القضائية، بما يسهم فى إرساء دولة القانون، والمحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم بما يحقق الأهداف المرجوة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها زهرة الجنوب فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه عبر نقيب المحامين عن تقدير مجلس النقابة لاهتمام محافظ أسوان بلقاء ممثلي المحامين والاستماع إلى مطالبهم وتعزيز الخدمات المقدمة للمحامين، ودعم الأنشطة النقابية

لافتاً إلى أن النقابة ستظل شريكاً أساسياً فى خدمة قضايا الوطن والمواطن، وداعماً للجهود الحكومية فى نشر الوعي القانوني وتقديم الخدمات النقابية والمجتمعية بما يحقق المصلحة العامة، ويعزز مناخ التعاون والعمل المشترك على الوجه الأكمل .





