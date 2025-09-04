السيطرة على حريق في كرافان غاز بسوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في كرافان شركة بناحية قرية بيت داود دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي المحافظة.

تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغًا بالحريق، وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق كرافان غاز، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الكرافان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.