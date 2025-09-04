إعلان

السيطرة على حريق في كرافان غاز بسوهاج -صور

02:10 م الخميس 04 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق في كرافان غاز (2)
  • عرض 4 صورة
    حريق في كرافان غاز (4)
  • عرض 4 صورة
    حريق في كرافان غاز (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج على حريق اندلع في كرافان شركة بناحية قرية بيت داود دائرة مركز شرطة جرجا جنوبي المحافظة.

تلقت الأجهزة المعنية بسوهاج بلاغًا بالحريق، وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق كرافان غاز، وتمت السيطرة على النيران، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق محتويات الكرافان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق في كرافان غاز سوهاج قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هل نواجه أبرد شتاء منذ 20 عامًا؟ .. توضيح مهم من الأرصاد
سفارة أمريكا تنشر صورة من مناورة النجم الساطع مع مصر وتعلق: إحنا أقوى مع بعض
رسميًا.. نشر ضوابط الوحدات البديلة للإيجار القديم في الجريدة الرسمية
آلية ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ زيادة أسعار شرائح "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ"قبل زيادتها؟ مصدر يوضح