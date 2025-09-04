الإسكندرية- محمد عامر:

في شارع "الصفا والمروة" المتفرع من شارع الترعة المردومة، عزبة لولو، فى منطقة الرمل شرقي محافظة الإسكندرية، تحولت صفقة عقارية إلى نهاية مأساوية، بدأت بتراشق لفظي ثم اشتباك بالأيدي وتطورت إلى جريمة قتل بشعة بسبب عمولة سمسرة قدرها 220 ألف جنيه، كانت من المفترض أن تكون مربحة للطرفين.

تعود بداية القصة إلى نزاع بين شاب في الثالثة والأربعين من عمره يدعى "علاء عثمان السنوسي"، وآخر يدعى "جابر"، يبلغ من العمر 66 عامًا، ووفقًا لأقوال شقيق الضحية، فإن "جابر" لم يلتزم باتفاقه مع أخيه، وبدد مبلغ العمولة، ورفض إعادته، الأمر الذى أشعل فتيل الغضب بينهما، وتصاعدت الأزمة من مجرد خلاف لفظي إلى مشاجرة دامية.

وفي مشهد مروع، استل "جابر" سكينًا وطعن "علاء" في صدره، سقط الأخير غارقًا في دمائه، ونُقل إلى مستشفى خاص فى محاولة من أهالي المنطقة لإسعافه، لكن الأوان كان قد فات، حيث وصل إلى المستشفى جثة هامدة، ليتم إبلاغ قسم شرطة الرمل ثان بالواقعة.

وانتقلت قوات المباحث إلى موقع الحادث، وبدأت في جمع الأدلة والاستماع إلى أقوال الشهود، أكد شقيق المجني عليه في محضر الشرطة أن الخلاف المالي حول العمولة كان السبب الرئيسي وراء الجريمة.