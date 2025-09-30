5 مصابين في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، بالقرب من الطريق الدولي المؤدي إلى العلمين.

أسفر الحادث عن إصابة كل من وائل محمد إسماعيل، 47 عامًا، والسيد عزوز محمد، 56 عامًا، ومحمود أحمد محمد، 34 عامًا، ووليد محمود أبو النصر، 53 عامًا، ومصطفى طاهر عبده، 47 عامًا، وجميعهم مقيمون بمحافظة الإسكندرية.

تم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.