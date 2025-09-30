البابا تواضروس الثاني يبدأ زيارة رعوية لـ7 إيبارشيات في أسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية تستمر لمدة أسبوع وتشمل سبع إيبارشيات بمحافظة أسيوط، حيث وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى إيبارشية ديروط وصنبو في مستهل جولته.

كان في استقباله الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا برسوم مطران ديروط وصنبو، وعدد كبير من الآباء الأساقفة ومطراني وأساقفة أديرة المحافظة. ويبدأ البابا جولته بزيارة كنيسة الشهيد الأمير تاوضروس المشرقي بصنبو، ويتوجه بعدها إلى دير العذراء المُحرَّق العامر.

تشمل الزيارة جدولًا حافلًا، حيث يزور البابا يوم الخميس مدينة أسيوط الجديدة لافتتاح نادي الإيمان، وفي يوم الجمعة يُدشن مذابح مغارة العذراء بدير جبل درنكة ويلتقي الآباء الكهنة. أما يوم السبت، فيشهد تدشين كنيسة مارمرقس الرسول بحي غرب أسيوط وافتتاح مشروعات خدمية وكنسية جديدة، بينها وضع حجر الأساس لمستشفى القلب التخصصي.

ويستكمل البابا جولته يوم الأحد بترؤس القداس الإلهي بدير درنكة، ثم يزور يوم الاثنين ديري الأمير تادرس بمنفلوط ومارمينا المعلق بأبنوب، على أن تُختتم الزيارة يوم الثلاثاء بتدشين كنيسة الشهيد مارجرجس.