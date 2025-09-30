إعلان

وقع في الطابور.. وفاة مفاجئة لأخصائي اجتماعي في مدرسة بالمنوفي

كتب : مصراوي

01:32 م 30/09/2025

عبدالفتاح عبدالصبور البهنسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

توفي اليوم الثلاثاء عبدالفتاح عبدالصبور البهنسي، أخصائي اجتماعي بمدرسة الجرواني الابتدائية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في طابور الصباح بين زملائه وتلاميذه.

وجرى محاولة إسعافه على الفور داخل المدرسة، ثم نقله إلى مستشفى بركة السبع المركزي عبر سيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنعاش القلب لم تُكلل بالنجاح، ليفارق الحياة متأثرًا بالأزمة.

وأوضح جلال كامل، مدير إدارة بركة السبع التعليمية لمصراوي، أن الراحل سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ خلال الطابور، مؤكدًا أن زملاءه وطلابه يعيشون حالة من الصدمة والحزن لفقدانه، إذ كان معروفًا بحسن الخلق والتفاني في العمل.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة بركة السبع خلال الساعات القليلة المقبلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالفتاح عبدالصبور البهنسي وفاة مفاجئة لأخصائي اجتماعي مدرسة الجرواني الابتدائية مدينة بركة السبع أزمة قلبية مفاجئة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم