وقع في الطابور.. وفاة مفاجئة لأخصائي اجتماعي في مدرسة بالمنوفي

المنوفية- أحمد الباهي:

توفي اليوم الثلاثاء عبدالفتاح عبدالصبور البهنسي، أخصائي اجتماعي بمدرسة الجرواني الابتدائية بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في طابور الصباح بين زملائه وتلاميذه.

وجرى محاولة إسعافه على الفور داخل المدرسة، ثم نقله إلى مستشفى بركة السبع المركزي عبر سيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنعاش القلب لم تُكلل بالنجاح، ليفارق الحياة متأثرًا بالأزمة.

وأوضح جلال كامل، مدير إدارة بركة السبع التعليمية لمصراوي، أن الراحل سقط مغشيًا عليه بشكل مفاجئ خلال الطابور، مؤكدًا أن زملاءه وطلابه يعيشون حالة من الصدمة والحزن لفقدانه، إذ كان معروفًا بحسن الخلق والتفاني في العمل.

ومن المقرر أن يُشيع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة بركة السبع خلال الساعات القليلة المقبلة.