القضاء على تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب : مصراوي

12:27 م 30/09/2025

تبادل لإطلاق النار أرشيفية

قنا – عبدالرحمن القرشي :

لقى تاجر مخدرات مصرعه، اليوم الثلاثاء، في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية موسعة نفذتها مديرية أمن قنا لضبطه بمنطقة بندر قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من إدارة البحث الجنائي، يفيد برصد تاجر مخدرات هارب من حكم قضائي بالمؤبد، أثناء محاولته الهروب من قرية الحجيرات إلى بندر قنا.

وخلال محاولة ضبطه، بادر المتهم ع.ع.ك، من قرية الحجيرات، بإطلاق النار على القوات، فبادلتْه الشرطة إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتله في الحال، بينما تم العثور بحوزته على كمية من المواد المخدرة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

تبادل لإطلاق النار مع الشرطة القضاء على تاجر مخدرات حملة أمنية رصد تاجر مخدرات هارب محافظة قنــا

