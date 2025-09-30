صحة قنا تعلن انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بمستشفى قفط التخصصي

قنا –عبدالرحمن القرشي :

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة قنا، انتهاء أزمة الانقطاع الجزئي للتيار الكهربائي الذي شهده المبنى الرئيسي لمستشفى قفط التخصصي، مؤكدة استقرار الحالة الصحية لجميع المرضى والأطفال وعدم وقوع أي إصابات أو أضرار طبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الانقطاع الذي حدث في 29 سبتمبر 2025، شمل وحدات الرعاية المركزة والقلبية بالدور الأول، وحضانات الأطفال المبتسرين بالدور الثاني، لافتة إلى أنه تم التعامل مع الموقف بشكل فوري عبر تطبيق خطة الإخلاء العاجلة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.

وأضاف البيان أن الفرق الطبية نجحت في نقل 3 حالات من الرعاية المركزة إلى وحدة الرعاية القلبية بالدور الرابع مع توصيلهم بأجهزة التنفس الصناعي، والتعامل مع 11 طفلًا بالحضانات، حيث خرج 4 أطفال بحالة مستقرة بعد تحسنهم، فيما تم نقل 4 حالات تحتاج إلى أكسجين إلى وحدة رعاية الأطفال، و3 حالات مستقرة إلى الغرف الداخلية تحت متابعة طبية دقيقة.

وأكدت مديرية الصحة، أن العطل الكهربائي تم إصلاحه بالكامل، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلًا، مشددة على جاهزية المستشفيات بالمحافظة للتعامل مع أي طوارئ، والتزامها بتوفير رعاية طبية آمنة ولائقة للمرضى في جميع الأوقات.