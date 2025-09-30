إطلاق اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي على محور جديد فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، والذي شهد الموافقة على إطلاق اسم السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية وأحد أبناء المحافظة، على أحد المحاور المرورية الجديدة بمدينة أسيوط، وذلك تكريماً لإسهاماته البارزة في دعم التنمية وخدمة المجتمع المحلي.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري شركات المرافق والإدارات المعنية.

وأكد المحافظ أن المحور الجديد، المعروف بمحور "سيد"، والذي يُنفذ حالياً عند المدخل الشمالي لمدينة أسيوط بجوار الجدارية على الطريق الدائري، يُعد شرياناً مرورياً استراتيجياً يربط المنطقة بالطريق الزراعي، ويسهم في تخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لافتتاحه قريباً.

وفي سياق متصل، تابع اللواء هشام أبو النصر أعمال رصف عدد من الشوارع والمحاور الداخلية، من بينها شارع ترعة عبد الله بمنطقة المعلمين، بطول 1000 متر وعرض 50 متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنيه، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال المرافق والبنية التحتية قبل بدء الرصف، خاصة في ظل الكثافة السكانية المتزايدة واستجابةً لشكاوى المواطنين.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من الملفات التنموية، مشيراً إلى أن نسبة التصالح على مخالفات البناء بلغت 99%، فيما وصلت معدلات تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية إلى 97%. وأكد حرصه على دفع العمل بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لتحقيق طفرة تنموية، إلى جانب متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017، مشدداً على عدم التهاون مع أي تقصير، وموجهاً بعقد اجتماعات دورية لرفع نسب الإنجاز وتذليل العقبات.

وناقش المجلس التنفيذي عدداً من القرارات الخدمية لتحسين مستوى المعيشة، من بينها تعديل تعريفة دخول سوق مواشي منفلوط لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من ديسمبر 2025، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، بالإضافة إلى ترخيص 10 ميكروباصات لربط قرية عرب الكلابات التابعة لمركز الفتح بموقف الأزهر بمدينة أسيوط، فضلاً عن ترخيص 5 سيارات "كيوت" كبديل للتوك توك، بهدف توفير وسائل نقل آمنة وميسرة تربط القرى بالمدن.

وشهد الاجتماع أيضاً اعتماد عدد من التبرعات الداعمة لجهود التنمية بالمحافظة، من بينها شحنة أدوية بقيمة 5 ملايين جنيه مقدمة من إحدى شركات الأدوية بالقاهرة، وتبرع نقدي بقيمة مليون جنيه لصالح مشروع تنمية الثروة الحيوانية بعرب مطير. وقد وجّه المحافظ الشكر للمتبرعين، مؤكداً أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة على أرض أسيوط.