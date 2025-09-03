بحضور المحافظ.. الدقهلية تحتفل بذكرى المولد النبوي بمسجد النصر (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، في الاحتفالية التي أقامتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد النصر بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، والعقيد السيد جلال نائب المستشار العسكري.

بدأ برنامج الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة للدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها عن جوانب من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن ميلاده الشريف خاتمة للرسل والأنبياء ويحمل كل معاني الإنسانية، وكانت بعثته رحمة للعالمين، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ سيرته العطرة قدوة ومنهجًا في حياتنا، ونشر الرحمة والتراحم بين الناس.

وأضاف وكيل الوزارة أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وأن الاحتفال بمولده الشريف هو احتفاء برسالته واتباع لسنته، مع التأكيد على البعد عن النواهي. كما شهدت الاحتفالية تقديم ابتهالات دينية أضفت أجواء إيمانية مميزة.

وعقب الاحتفال، حرص محافظ الدقهلية على مصافحة المواطنين الذين حضروا، واستمع إلى مطالبهم مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما قوبل بتقدير كبير من الأهالي لجهوده المبذولة والملموسة.

وحضر الفعالية عدد من مديري المديريات، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وقيادات الأوقاف والأزهر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى جمع كبير من أبناء الدقهلية ومدينة المنصورة.