التفاصيل الكاملة لواقعة سرقة وبيع "نمر أبيض" من سيرك أنوسة كوتة بمطروح

كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر نيابة العلمين التحقيق في واقعة سرقة نمر أبيض نادر من داخل سيرك المدربة أنوسة كوتة بمحافظة مطروح.

وتُجرى التحقيقات تحت إشراف المستشار مدحت المنياوي، المحامي العام لنيابات مطروح، والمستشار عماد عبد السميع، رئيس النيابة، وتحقيق المستشار معتز صلاح، وكيل النائب العام، وسكرتارية إسلام تريكة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح قد تلقت بلاغًا من قسم شرطة مارينا، يفيد باختفاء نمر أبيض نادر من داخل قفصه بسيرك المدربة محاسن. م. كوتة، الشهيرة بأنوسة كوتة، وذلك قبيل العرض الليلي. وأوضحت صاحبة السيرك أن النمر يُعد من أكثر الحيوانات شراسة في العرض، ولا يُسمح لأي شخص بالاقتراب من قفصه.

وتبيّن بحسب التحريات الأولية، تورط أحد العاملين بالسيرك، ويدعى "ع.ع.ع"، في تنفيذ عملية السرقة، حيث قام بنقل النمر وبيعه في محافظة الإسكندرية.

وتمكنت فرق البحث الجنائي من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان وجود النمر لدى أحد الأشخاص بالإسكندرية.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 583 لسنة 2025 جنح مارينا، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.