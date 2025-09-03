الدقهلية تجهز مصنع تدوير قش الأرز استعدادًا لموسم الحصاد (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو مركز بلقاس، لتدوير قش الأرز والقمح وغيرها من المخلفات الزراعية، والذي تُديره الشركة الإفريقية.

واطمأن السكرتير العام المساعد على سير العمل ومدى الجاهزية لاستقبال موسم قش الأرز، والتصدي لأي محاولات لحرق القش، كما تفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس وأعمال الانترلوك بعدد من شوارع المدينة، بحضور غادة الحمادي، رئيس المدينة، بالإضافة إلى تفقده معرض أهلا مدارس المقام بمدينة بلقاس.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المتابعة تأتي في إطار حرص المحافظة على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز، مشيرًا إلى جاهزية مصنع تدوير المخلفات وكفاءة المعدات لاستقبال موسم الحصاد، للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع هذه الظاهرة خلال الموسم المقبل.